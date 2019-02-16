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Osmanlı Devleti'nde kullanılan , ve hangisinin çeşitleridir?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı Devleti'nde kullanılan , ve hangisinin çeşitleridir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti'nde kullanılan şerifi, zolota ve sümün hangisinin çeşitleridir sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 16.2.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 21:58
Osmanlı Devleti'nde kullanılan şerifi, zolota ve sümün hangisinin çeşitleridir?

Osmanlı Devleti'nde kullanılan şerifi, zolota ve sümün hangisinin çeşitleridir?

a) Kılıç

b) Para

c) Kalem

d) Enstrüman

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Osmanlı Devleti'nde kullanılan şerifi, zolota ve sümün hangisinin çeşitleridir?
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