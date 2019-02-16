Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı Devleti'nde kullanılan şerifi, zolota ve sümün hangisinin çeşitleridir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti'nde kullanılan şerifi, zolota ve sümün hangisinin çeşitleridir sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 16.2.2019 21:56Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 21:58
Osmanlı Devleti'nde kullanılan şerifi, zolota ve sümün hangisinin çeşitleridir?