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1. Dünya Savaşı sırasında, içinde röntgen cihazı olan araçlar tasarlayıp hizmete sunan kişi kimdir?
1. Dünya Savaşı sırasında, içinde röntgen cihazı olan araçlar tasarlayıp hizmete sunan kişi kimdir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1. Dünya Savaşı sırasında, içinde röntgen cihazı olan araçlar tasarlayıp hizmete sunan kişi kimdir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1. Dünya Savaşı sırasında, içinde röntgen cihazı olan araçlar tasarlayıp hizmete sunan kişi kimdir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 18.2.2019 20:41Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 20:43
1. Dünya Savaşı sırasında, içinde röntgen cihazı olan araçlar tasarlayıp hizmete sunan kişi kimdir?