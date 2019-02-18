Çukur 53. yeni bölümden ikinci fragman yayınlandı - Koçovalılar ve Karakuzular karşı karşıya geliyor!

ÇUKUR 53. BÖLÜM FRAGMANI (YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?)

Koçovalılar ve Karakuzular, bu sefer Çukur'da karşı karşıya gelecek.

Koçovalılar ve Karakuzular, bu sefer Çukur'da karşı karşıya gelecek. Aliço sayesinde İdris Baba da eski günlerdeki gibi takım elbisesini giyerek Çukur sokaklarına geri dönecek. Mahallede yeniden birlik duygusu oluşurken Koçovalılar, eski işlerini geri almak için harekete geçecekler. Ancak her seferinde Karakuzular'la karşılaşmaları işlerini zorlaştıracak. Yücel'i bir koz olarak kullanan Koçovalılar, Çeto ve Mahsun'un üstünde olan kişiye ulaşmak için çabalayacak. Çeto'nun geçmişine dair çıkan ilk izler Çeto'yu zor durumda bırakırken, yaşanacak sürpriz bir gelişme ekran başındakileri şoke edecek.

Çukur 53. bölüm ikinci yeni fragmanı yayınlandı hemen izle! Yamaç Koçovalı'ya hain tuzak...