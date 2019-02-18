Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (EDHO) - Dokunulmazlık kuralı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. fragmanı yayınlandı () - Dokunulmazlık kuralı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden , yeni bölümünden merak edilen fragman geldi. Yayınlanan her bölümüyle reytinglere damgasını vuran yeni bölümü yine nefes kesecek. Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen aksiyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. fragmanı izleyenleri heyecanlandırıyor. Eşkiya dizisinin yeni bölümde neler olacak işte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.2.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 11:24
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (EDHO) - Dokunulmazlık kuralı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 125. yeni bölüm fragmanı nefes kesti. Hızır ve Ünal Kaplan anlaşması sonucu masadakilerin birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı hasımların ellerini kollarını bağlayacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. Bölüm Fragmanı yayınlandı hemen izle! Hepsi öldürülecek...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 125. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (EDHO 125. YENİ BÖLÜM FRAGMANI)

Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde bulurlar. Masadakilerin şahsi hesaplaşmalar sebebiyle birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı, hasımların birbiriyle savaşmasına da engel olacaktır.

Ünal Kaplan'ın keskin kurallarının farkında olan Façalılar, masada kalabilmek için eski işlerinden biran önce kurtulmak zorundadırlar; fakat sokaklardan çekilmenin onlara güç kaybettireceğine inanırlar. Bu yüzden en mantıklı çözümü işlerini ahbapları üzerinden devam ettirmekte bulurlar. Bu planları öğrenen Çakırbeyliler, ilk iş olarak bildiklerini kanıtlayıp, düşmanlarını masadan göndermenin peşine düşeceklerdir.

Çakırbeyli hanesinde ise evin erkeklerinin aksine, düşmanların barışmasına yönelik planlar yapılmaktadır. İlyas'ı otelde ziyaret eden Ömür, çok geçmeden Hayriye Ana'nın radarına takılır. Haberdar olduğu görüşmenin kahramanını soruşturmaya başlayan Hayriye Ana, Ömür'ü karşısında bulunca krizi fırsata çevirme konusunda ne kadar hünerli olduğunu bir kere daha kanıtlayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (EDHO) - Dokunulmazlık kuralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN