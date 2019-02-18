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Hangi spor ABD'de icat edilmiştir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi spor ABD'de icat edilmiştir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 18.2.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 21:09
Hangi spor ABD'de icat edilmiştir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi spor ABD'de icat edilmiştir? sorusu ve cevabı...

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Hangi spor ABD'de icat edilmiştir?
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