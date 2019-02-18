“Solgun Ateş” ve “İnfaza Çağrı” romanlarının yazarı kimdir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve “Solgun Ateş” ve “İnfaza Çağrı” romanlarının yazarı kimdir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 18.2.2019 21:23
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Solgun Ateş" ve "İnfaza Çağrı" romanlarının yazarı kimdir? sorusu ve cevabı...