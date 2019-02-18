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Tarik Bedeli adlı vergiyi ödemek istemeyen erkeklerin yılda dört gün hangisini yapmaları gerekirdi?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi veII. Abdülhamid döneminde ''Tarik Bedeli'' adlı vergiyi ödemek istemeyen 20-60 yaş arası erkeklerin yılda dört gün hangisini yapmaları gerekirdi? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 18.2.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 21:45
Tarik Bedeli adlı vergiyi ödemek istemeyen erkeklerin yılda dört gün hangisini yapmaları gerekirdi?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan II. Abdülhamid döneminde ''Tarik Bedeli'' adlı vergiyi ödemek istemeyen 20-60 yaş arası erkeklerin yılda dört gün hangisini yapmaları gerekirdi? sorusu ve cevabı...

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Tarik Bedeli adlı vergiyi ödemek istemeyen erkeklerin yılda dört gün hangisini yapmaları gerekirdi?
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