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sözlüğünde "" kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve sözlüğünde "" kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK sözlüğünde "boksör" kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 18.2.2019 22:15 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 22:18
TDK sözlüğünde boksör kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir?

TDK sözlüğünde "boksör" kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir?

a) Yumruk sporcusu

b) Yumruk dövüşçüsü

c) Yumruk oyuncusu

d) Yumruk savaşçısı

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TDK sözlüğünde "boksör" kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir?
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