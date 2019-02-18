TDK sözlüğünde "boksör" kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve TDK sözlüğünde "boksör" kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan TDK sözlüğünde "boksör" kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 18.2.2019 22:15Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 22:18
TDK sözlüğünde "boksör" kelimesiyle eş anlamlı olan ifade hangisidir?