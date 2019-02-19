Hadi ipucu sorusu: 1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir?

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün (19 Şubat Salı) ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "A1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir?" şeklinde. Yarışmanın 2. ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi bugün 12.30'da!

İpucumuz usta bir tiyatrocudan geliyor... 1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir biliyor muyuz?

İşte Yeditepe Oyuncularını yetiştiren ünlü isim!