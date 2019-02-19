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ipucu sorusu: 1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir?

Bugünün ikinci ipucu sorusu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosu ile ilgili! Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması Hadi'de öğrenerek kazanma heyecanı devam ediyor. Bugün için de merakla beklenen ikinci ipucu sorusu az önce Hadi resmi Instagram hesabında yayınlandı. Soru şu şekilde:  1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir? Hadi ikinci yarışması bugün 12:30'da yarışmacılarla olacak! İşte Hadi'nin bugünkü ikinci yarışması ile ilgili detaylar ve "1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir?" sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 19.2.2019 12:05 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 12:05
Hadi ipucu sorusu: 1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir?

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün (19 Şubat Salı) ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "A1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir?" şeklinde. Yarışmanın 2. ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi bugün 12.30'da!
İpucumuz usta bir tiyatrocudan geliyor... 1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir biliyor muyuz?

İşte Yeditepe Oyuncularını yetiştiren ünlü isim!

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Hadi ipucu sorusu: 1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir?
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