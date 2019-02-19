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ipucu sorusu: 'ın 2002 yılı kainat güzeli seçildiğinde giydiği elbise - Hadi 19 Şubat

Bugünün ilk ipucu sorusu 'ın 2002 yılında giydiği elbise ile ilgili! 'nin sevilen bilgi yarışması Hadi'de öğrenerek kazanma heyecanı devam ediyor. Bugün için de merakla beklenen ilk ipucu sorusu az önce Hadi resmi hesabında yayınlandı. Soru şu şekilde: Azra Akın'ın 2002 yılı kainat güzeli seçildiğinde giydiği elbise özellikleri nelerdir? Hadi magazin yarışması bugün 11..30'da yarışmacılarla olacak! İşte Hadi'nin bugünkü birinci yarışması ile ilgili detaylar ve Azra Akın'ın 2002 yılı kainat güzeli seçildiğinde giydiği elbise özellikleri nelerdir? sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 19.2.2019 09:18 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 09:40
Hadi ipucu sorusu: Azra Akın'ın 2002 yılı kainat güzeli seçildiğinde giydiği elbise - Hadi 19 Şubat

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün birinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Azra Akın'ın 2002 yılı kainat güzeli seçildiğinde giydiği elbise özellikleri nelerdir?" şeklinde. Yarışmanın 1. ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi Magazin bugün 11.30'da!
İpucumuz ile yakın geçmişe bir yolculuk yapıyoruz... Azra Akın'ın 2002 yılında kainat güzeli seçildiğini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Peki biraz daha detaya girsek? Mesela bu yarışmada giydiği elbise hakkında neler biliyoruz?

İşte bugünkü ipucu sorusu ile ilgili bilgiler...

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Hadi ipucu sorusu: Azra Akın'ın 2002 yılı kainat güzeli seçildiğinde giydiği elbise - Hadi 19 Şubat
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