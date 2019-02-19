Hadi ipucu sorusu: Azra Akın'ın 2002 yılı kainat güzeli seçildiğinde giydiği elbise - Hadi 19 Şubat

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün birinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Azra Akın'ın 2002 yılı kainat güzeli seçildiğinde giydiği elbise özellikleri nelerdir?" şeklinde. Yarışmanın 1. ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi Magazin bugün 11.30'da!

İpucumuz ile yakın geçmişe bir yolculuk yapıyoruz... Azra Akın'ın 2002 yılında kainat güzeli seçildiğini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Peki biraz daha detaya girsek? Mesela bu yarışmada giydiği elbise hakkında neler biliyoruz?

İşte bugünkü ipucu sorusu ile ilgili bilgiler...