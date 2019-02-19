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Sen Anlat Karadeniz'de 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz'de çok özel fotoğraflar
Sen Anlat Karadeniz'de 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz'de çok özel fotoğraflar
Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle bu Çarşamba seyirciyle buluşacak. Nefes kesen son bölümünün ardından Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğreniyor. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır. İşte Sen Anlat Karadeniz 41. yeni bölüm özeti ve fragmanı...
Giriş Tarihi: 19.2.2019 10:10Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 10:23