Yıldız futbolcu annesine patladı: 40 yaşındasın o dudaklar ne?
Sosyal medya fotoğrafları anne ile oğlunu karşı karşıya getirdi. Cengiz Ünder'in Roma'dan takım arkadaşı Nicolo Zaniolo, annesi Francesca Costa'nın sosyal medyadaki fotoğraflarına tepki gösterdi. Ünlü oyuncunun annesine "40 yaşındasın o paylaştığın fotoğraflardaki dudaklar ne" diye sitem ettiği belirtildi. İşte Zaniolo'nun tepkisine neden olan o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 17.2.2019 12:50Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 02:39
İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen 20 yaşındaki Nicolo Zaniolo'nun annesi, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Zaniolo ise bu durumdan pek memnun değil.