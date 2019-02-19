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Yıldız futbolcu annesine patladı: 40 yaşındasın o dudaklar ne?

Sosyal medya fotoğrafları anne ile oğlunu karşı karşıya getirdi. 'in Roma'dan takım arkadaşı , annesi 'nın sosyal medyadaki fotoğraflarına tepki gösterdi. Ünlü oyuncunun annesine "40 yaşındasın o paylaştığın fotoğraflardaki dudaklar ne" diye sitem ettiği belirtildi. İşte Zaniolo'nun tepkisine neden olan o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 17.2.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 02:39
Yıldız futbolcu annesine patladı: 40 yaşındasın o dudaklar ne?

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen 20 yaşındaki 'nun annesi, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Zaniolo ise bu durumdan pek memnun değil.

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Yıldız futbolcu annesine patladı: 40 yaşındasın o dudaklar ne?
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