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final mi yapıyor? Genel müdür açıkladı: "Çarpışma dizisi final..."

Perşembe akşamları yayınlanan dizisi final mi yapıyor? Bu iddia sosyal medyada dünün en çok konuşulan konularından biri oldu. Başrollerinde başarılı oyuncular , Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Alican Şaşmaz, Alperen Duymaz, , Merve Çağıran, Mustafa Uğurlu ve Erkan Can'ın rol aldığı Çarpışma yayınlandığı ilk günden beri istenilen reyting sonuçlarına ulaşamadı. ? sorusuna Genel Müdürü yanıt verdi...

Giriş Tarihi: 20.2.2019 09:57
Çarpışma final mi yapıyor? Genel müdür açıkladı: Çarpışma dizisi final...

Bir Zamanlar Çukurova ve Avlu gibi dizilerin gölgesinde kalan yılın en iddialı yapımı Çarpışma final mi yapacak? Bu iddia kulislerde konuşulmaya devam ederken Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan; bu konu hakkında kişisel twitter hesabından açıklamalarda bulundu. En son yayınlandığı 14 Şubat Perşembe akşamı Çarpışma, TOTAL kategorisinde 3.47 reyting puanıyla 14. sırada kaldı. Birinci sırada ise ATV'nin dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın reyting puanı 14.73 olarak dikkat çekti.

Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan; "Çarpışma final yapmıyor. 13. bölümde final kararı almışız gibi piyasaya sunulan haberler yalan. Maksatlı çıkartlan bu haberlere inanmayınız. Kaynağı belli olmayan haberleri dikkate almayınız. Çarpışma her Perşembe tam gaz devam."

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Çarpışma final mi yapıyor? Genel müdür açıkladı: "Çarpışma dizisi final..."
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