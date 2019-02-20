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136. yeni bölümde flaş gelişme! Gündoğdu Bey diziye geri mi dönüyor?

TRT 1 ekranlarının aksiyon dolu dizisinde heyecan dorukta. , bu akşam 136. yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Fragmanın yayınlanması ile birlikte gelecek bölümde neler yaşanacağı da büyük merak konusu oldu. Bu sezon birçok yeni oyuncuyu kadroya katan dizi de önümüzdeki bölümlerde sürpriz bir gelişme daha yaşanabilir. Bir dönem Gündoğdu karakterini canlandıran Kaan Taşaner, izleyiciyi heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Peki, Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümde neler yaşanacak? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 20.2.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 12:16
Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümde flaş gelişme! Gündoğdu Bey diziye geri mi dönüyor?

'un yeni bölümü öncesi nefesler tutuldu. Ertuğrul Bey ve Alpleri obasını Moğollar'dan kurtarmak için yeni bir plan içerisine giriyor. Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümde bol aksiyon sahneleri de izleyiciyi bekliyor. Öte yandan diziye daha önce damgasını vuran Gündoğdu Bey geri dönebilir. Kaan Taşaner, bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki, Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümde neler yaşanacak? Gündoğdu Bey diziye geri dönecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 136. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşte Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümde yaşanacak gelişmeler;

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Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümde flaş gelişme! Gündoğdu Bey diziye geri mi dönüyor?
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