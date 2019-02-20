Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümde flaş gelişme! Gündoğdu Bey diziye geri mi dönüyor?

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü öncesi nefesler tutuldu. Ertuğrul Bey ve Alpleri obasını Moğollar'dan kurtarmak için yeni bir plan içerisine giriyor. Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümde bol aksiyon sahneleri de izleyiciyi bekliyor. Öte yandan diziye daha önce damgasını vuran Gündoğdu Bey geri dönebilir. Kaan Taşaner, bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Peki, Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümde neler yaşanacak? Gündoğdu Bey diziye geri dönecek mi?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 136. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İşte Diriliş Ertuğrul 136. yeni bölümde yaşanacak gelişmeler;