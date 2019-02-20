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ipucu cevabı oyuncu kadrosunda kimler var? İkinci Bahar dizisi oyuncuları ve rolleri

Bugünün ipucu sorusu, bir zamanların efsane dizisi 'dan geliyor! 'nin sevilen bilgi yarışması 'de öğrenerek kazanma heyecanı devam ediyor. Bugün için de merakla beklenen ilk ipucu sorusu az önce Hadi resmi Instagram hesabında yayınlandı. Soru şu şekilde: "İkinci Bahar oyuncu kadrosunda kimler var? Bir zamanların ilgiyle takip edilen dizisi İkinci Bahar oyuncu kadrosunu sizler için araştırdık. İşte Türkiye'nin yoğun ilgi ile takipe edilen canlı bilgi yarışması Hadi'nin 20 Şubat tarihli ilk ipucu sorusu olan "İkinci Bahar oyuncu kadrosunda kimler var?"ın yanıtı.

Giriş Tarihi: 20.2.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 10:30
Hadi ipucu cevabı İkinci Bahar oyuncu kadrosunda kimler var? İkinci Bahar dizisi oyuncuları ve rolleri

Hadi'de bugünün eğlenceli konusu İkinci Bahar dizisinin oyuncuları ile ilgili! Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (120 Şubat Çarşamba) ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "İkinci Bahar oyuncu kadrosunda kimler var?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

12.30'da!
İpucumuz gönüllere taht kurmuş bir diziden geliyor...
Ali Haydar ile Hanım karakterlerinin işte ve aşkta ikinci baharı yaşamalarını konu edinen İkinci Bahar dizisini hatırlıyoruz değil mi??? Peki 3 sezon izleyicilerini ekranlara kilitleyen bu efsane dizi hakkında neler biliyoruz??? Mesela usta oyuncu kadrosu desek?

İşte Hadi yarışması 20 Şubat ipucu sorusunun cevabı!

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Hadi ipucu cevabı İkinci Bahar oyuncu kadrosunda kimler var? İkinci Bahar dizisi oyuncuları ve rolleri
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