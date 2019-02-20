Hadi ipucu cevabı İkinci Bahar oyuncu kadrosunda kimler var? İkinci Bahar dizisi oyuncuları ve rolleri

Hadi'de bugünün eğlenceli konusu İkinci Bahar dizisinin oyuncuları ile ilgili! Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (120 Şubat Çarşamba) ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "İkinci Bahar oyuncu kadrosunda kimler var?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

12.30'da!

İpucumuz gönüllere taht kurmuş bir diziden geliyor...

Ali Haydar ile Hanım karakterlerinin işte ve aşkta ikinci baharı yaşamalarını konu edinen İkinci Bahar dizisini hatırlıyoruz değil mi??? Peki 3 sezon izleyicilerini ekranlara kilitleyen bu efsane dizi hakkında neler biliyoruz??? Mesela usta oyuncu kadrosu desek?

İşte Hadi yarışması 20 Şubat ipucu sorusunun cevabı!