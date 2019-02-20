Sen Anlat Karadeniz 41. son bölüm tamamı (tek parça olarak) izle!

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SEN ANLAT KARADENİZ 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nefes, Tahir'in hapisten kaçtığını öğrenir. Sevdiği adamın ömür boyunca kaçak yaşamasını istemeyen Nefes bir seçim yapmak zorundadır.

Murat Nazar'ı kaçırıyor

Murat Nazar'ı kaçırır. Nazar'ı Murat'ın sırtında Kaleli Konak'ın kapısında gören Saniye, Tahir'den sonra bir oğlunun daha yanlış bir evlilik yapmasına izin vermeyecektir.

Yiğit'i buldular

Tahir, Nefes ve Yiğit'i bulmayı başarır. Tahir birlikte yeni bir hayatın hayalini kurarken, Nefes sevdası için ayrılığa göğüs germeye razıdır.

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Sen Anlat Karadeniz 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Tahir yakalanacak mı?