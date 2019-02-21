Bir Zamanlar Çukurova 21. son bölüm tamamı (tek parça olarak) - Tıkla izle

Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm ekranlara geldi. Atv'nin reyting rekortmeni dizisinin son bölümü evlerinize konuk oldu. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünü buradan izleyebilirler...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova, nefret ve sevgi arasında mekik dokuyor! Duyulan nefretler sevgiye, sevgi de nefrete mi dönüşüyor?

Hünkar'ın, ömrü boyunca ayağına taş değmesin diye uğraştığı oğlu Demir Yaman eşyalarını toplayıp konağı terk ediyor. Bu acı haber karşısında yıkılan Hünkar'ın tabi ki bir planı var.

Müjgan, saf ve koşulsuz bir sevgiyle yaklaştığı Yılmaz'ın zalim yüzünü görüyor. Kendiyle ilgili gerçeklerle ilk defa yüzleşen Yılmaz ise Müjgan için yüzük alıyor. Yılmaz'ın zalimliğiyle hayal kırıklığına uğrayan Müjgan bu şaşırtıcı sürpriz karşısında ne yapacak?

Demir, doğduğu, büyüdüğü, bu yaşa kadar hiç ayrılmadığı konaktan yıllar sonra Züleyha, oğlu Adnan ve mürebbiye Nimet ile birlikte gidiyor. Sonunda yakasını Hünkar'dan sıyırdığını düşünen Züleyha, bu fırsatı değerlendiriyor ve ipleri eline alıyor. Tabi ki bu radikal değişikliğin keyfini sürecek tek kişi o değil. Gaffur da Saniye'ye rağmen harekete geçiyor.

Hünkar, boş kalan konakta, hem şirketteki hem de çiftlikteki işleri idare etmeye koyulunca ortaya bir de Haminne krizi çıkıyor!

'Bir Zamanlar Çukurova' heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe günü ATV'de!