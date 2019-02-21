Hadi ipucu sorusu: Doktor Strange'i hangi oyuncu canlandırmıştır? Doctor Strange karakteri

Hadi'de bugünün eğlenceli konusu Doctor Strange karakterini canlandıran oyuncu ile ilgili! Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (21 Şubat Perşembe) birinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadinin birinci ipucu sorusu Doktor Strange'i hangi oyuncu canlandırmıştır?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi ipucu için yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi bugün 12.30'da!

Süper kahraman filmlerini sever misiniz hadiciler?????‍>??? Bugünkü ipucumuz evrenin mistik koruyucusu Doctor Strange'den geliyor... Peki bu karakteri sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır biliyor muyuz?