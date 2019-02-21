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ipucu sorusu: Doktor Strange'i hangi oyuncu canlandırmıştır? Doctor Strange karakteri

Türkiye'nin sevilerek takip edilen ilk canlı bilgi yarışması 'nin bugünkü (21 Şubat) ilk ipucu sorusu belli oldu. Soru süper kahraman filmleri ile ilgili! Hadi'nin ipucu sorusunun resmi Instagram sorusunun yayınlanmasının ardından yarışmanın takipçileri "Doctor Strange'i hangi oyuncu canlandırmıştır?" sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Hadi ipucu sorusunun cevabını sizler için araştırdık. İşte bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve Doktor Strange karakterini canlandıran oyuncunun adı...

Giriş Tarihi: 21.2.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 09:41
Hadi ipucu sorusu: Doktor Strange'i hangi oyuncu canlandırmıştır? Doctor Strange karakteri

Hadi'de bugünün eğlenceli konusu Doctor Strange karakterini canlandıran oyuncu ile ilgili! Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (21 Şubat Perşembe) birinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadinin birinci ipucu sorusu Doktor Strange'i hangi oyuncu canlandırmıştır?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi ipucu için yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi bugün 12.30'da!
Süper kahraman filmlerini sever misiniz hadiciler?????‍>??? Bugünkü ipucumuz evrenin mistik koruyucusu Doctor Strange'den geliyor... Peki bu karakteri sinemada hangi oyuncu canlandırmıştır biliyor muyuz?

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Hadi ipucu sorusu: Doktor Strange'i hangi oyuncu canlandırmıştır? Doctor Strange karakteri
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