Hadi ipucu sorusu: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur? Hadi ipucu cevabı

Hadi'de bugünün ilk ipucu sorusu Ay ve Güneş tutulmaları ile ilgili. dizisinin oyuncuları ile ilgili! Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (22 Şubat Cuma) ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur? şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım şöyle:

hadi bugün 12.30'da!

Astronomik olaylar ilginizi çeker mi hadiciler? Bugünkü ipucumuz bir tutulma türünden geliyor... Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur biliyor muyuz?

İşte bugünkü Hadi ipucu sorusunun yanıtı...