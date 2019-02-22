Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Hadi ipucu sorusu: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur? Hadi ipucu cevabı

ipucu sorusu: , Dünya ile arasına girince ne olur? Hadi ipucu cevabı

ipucu sorusu az önce yayınlandı! Bugünkü Hadi ipucu sorularından ilki ve tutulmasıyla ilgili. Instagram'da ipucunun paylaşılmasının hemen ardından yarışmanın takipçileri "Hadi ipucu sorusu cevabı ne?" ve "Ay ve güneş tutulması nasıl olur?" sorularının yanıtını araştırmaya başladılar. Hadi'nin bugünkü sorusu şöyle: "Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur?" İşte bugünkü ilk hadi ipucu sorusu Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur? cevabı ve yarışma ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 22.2.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 10:35
Hadi ipucu sorusu: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur? Hadi ipucu cevabı

Hadi'de bugünün ilk ipucu sorusu Ay ve Güneş tutulmaları ile ilgili. dizisinin oyuncuları ile ilgili! Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (22 Şubat Cuma) ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur? şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım şöyle:

hadi bugün 12.30'da!
Astronomik olaylar ilginizi çeker mi hadiciler? Bugünkü ipucumuz bir tutulma türünden geliyor... Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur biliyor muyuz?

İşte bugünkü Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadi ipucu sorusu: Ay, Dünya ile Güneş arasına girince ne olur? Hadi ipucu cevabı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN