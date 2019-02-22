Hadi ipucu sorusu: Ruj kelimesi dilimize hangi dilden geçmiştir? Ruj kelimesi o dilde ne anlama gelir?

Hadi'de bugünün ilk ipucu sorusu kadınların makyajı üzerine geldi. Sosyal medya üzerinden canlı olarak oynanan mobil yarışma Hadi için heyecan tam gaz sürmeye devam ediyor. Yarışmaya katılan kişiler tarafından ilgiyle takip edilen yarışmanın bugün akşam oynanacak olan sorusu soruldu. Peki, bugün sorulacak olan Hadi ipucu sorusunun yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı 'Kadınların makyaj çantalarından ayırmadıkları, dudakları daha da renklendiren olmazsa olmaz kozmetik ürününün ruj olduğunu tahmin ediyoruzdur. Peki ruj kelimesi dilimize hangi dilden geçmiştir ve o dilde ne anlama gelmektedir biliyor muyuz? 20.30'da oynanacak yarışmanın ipucu sorusunu sizler için araştırdık.