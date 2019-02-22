Kardeşim Benim 2 oyuncuları kimler, konusu ne? Kardeşim Benim 2 filmi nerede çekildi?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Kardeşim Benim 2 filmi dikkat çekiyor. Zafer Külünk tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Mert Baykal'ın yaptığı film, romantik, komedi türüyle öne çıkıyor.

İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan, arkadaşları Tato'nun cenaze töreni için Ege'ye giderler. Hakan, iki gün sonra Didem'le evlenecektir. Fakat Didem'in Rizeli babası Muzaffer, bu evliliğe karşıdır. İki kardeş, kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulur.

Kardeşim Benim 2 filminin bazı sahneleri Kapadokya'da çekilirken bir kısmı da Rize'de çekildi. Filmin çekimlerinin bir bölümü de Çanakkale'de gerçekleştirildi.

KARDEŞİM BENİM 2 KONUSU

İki ünlü kardeş Hakan ve Ozan, arkadaşları Tato'ya karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, uzanan bir maceranın içinde bulurlar.



KARDEŞİM BENİM 2 OYUNCULARI

Kardeşim Benim 2 filmi oyuncu kadrosunda Murat Boz, Burak Özçivit, Ferdi Sancar, Leyla Feray gibi isimler bulunurken Pınar Deniz, Korhan Herduran, Hakan Karsak, Sezgi Mengi, Engin Şenkan ve Ayhan Taş Ozan Çelik oyuncu kadrosunda yer alan isimler arasında.