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“Ağaca çıkan keçinin” şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve “Ağaca çıkan keçinin” şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 23.2.2019 23:22
“Ağaca çıkan keçinin” şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Ağaca çıkan keçinin" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? sorusu ve cevabı...

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“Ağaca çıkan keçinin” şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
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