Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Değişmeyen birinci

Değişmeyen birinci

atv ekranlarında perşembe akşamları yayımlanan , önceki akşam yayımlanan bölümüyle yine en çok izlenen yapım oldu

MAGAZİN Medya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019
Değişmeyen birinci
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, Bir Zamanlar Çukurova önceki akşam yine zirvede yer aldı. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 13.19 izlenme oranı ve yüzde 29.19 izlenme payı, AB'de yüzde 10.45 izlenme oranı ve yüzde 25.25 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 12.45 izlenme oranı ve yüzde 27.09 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Hem şirkette hem de çiftlikte kuş uçurtmamaya karar veren Hünkâr konağı ihmal edince, Haminne ortadan kayboldu. Onu eve getiren ise Fekeli oldu. Attan düşen Hünkâr'ın akıbeti önümüzdeki bölümde belli olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Değişmeyen birinci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN