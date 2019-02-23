Değişmeyen birinci

BUGÜN NELER OLDU

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, Bir Zamanlar Çukurova önceki akşam yine zirvede yer aldı. Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 13.19 izlenme oranı ve yüzde 29.19 izlenme payı, AB'de yüzde 10.45 izlenme oranı ve yüzde 25.25 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 12.45 izlenme oranı ve yüzde 27.09 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Hem şirkette hem de çiftlikte kuş uçurtmamaya karar veren Hünkâr konağı ihmal edince, Haminne ortadan kayboldu. Onu eve getiren ise Fekeli oldu. Attan düşen Hünkâr'ın akıbeti önümüzdeki bölümde belli olacak.