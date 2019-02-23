Hadi ipucu sorusu cevabı: Issız Adam filmindeki Alper ve Ada karakterleri ne işle uğraşıyorlardı? 23 Şubat

Son zamanların en popüler bilgi yarışmalarından olan ve mobil uygulamalar da yüzbinlerce kişiyi program saatinde ekran başına kilitleyen Hadi'nin bugün 20.30'da yapacağı bilgi yarışmasının 'Hadi ipucu sorusu' sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı. Özellikle ipucu sorusunu öğrenip yarışmada avantaj kazanmak isteyen bireyler soru yayınlandığı andan itibaren araştırmalar yapmaya başlıyorlar. 23 Şubat Hadi İpucu sorusu cevabı ne? şeklinde yapılan araştırmalar da bugünki sorunun cevabını sizler için hazırladık... Hadi sosyal medya hesabından yayınlanan soruda Issız Adam filmindeki Alper ve Ada karakterleri ne işle uğraşıyorlardı? denildi. İşte 23 Şubat Hadi ipucu sorusunun yanıtı!

23 ŞUBAT HADİ İPUCU SORUSU CEVABI!

Hadi'nin ipucu sorusu için yaptığı paylaşım;

Bu akşamki ipucumuz romantik kalpler için geliyor 2008 yılında vizyona girdiğinde ülkemizde büyük ilgi gören Issız Adam filmini hatırlamayan yok değil mi?

Peki filmdeki iki aşık; Alper ve Ada karakterleri ne işle uğraşıyorlardı anımsayabildik mi? Özellikle Alper'in mesleğini biraz daha dikkatli araştıralım sevgili hadiciler