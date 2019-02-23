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sorusu cevabı: Devre arasında ’tan ’ye transfer olan futbolcu kimdir biliyor muyuz?

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan Hadi bilgi yarışması ipucu sorusu için yine heyecan dorukta. Yarışmaya katılan bireyler kendilerine avantaj sağlamak için ' sorusu cevabını' araştırıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak her yarışma öncesi olduğu gibi ipucu sorusunun cevabını sizler için hazırladık. İşte Derbi özel Hadi ipucu sorusu ve cevabı: 'Türk ve Alman milli takımlarının çeşitli yaş kategorilerinde yer almış, bu sezon devre arasında ’tan ’ye transfer olan futbolcu kimdir biliyor muyuz?' İşte 23 Şubat 22.00 Hadi ipucu sorusu cevabı...

Giriş Tarihi: 23.2.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 21:17
23 Şubat Hadi İpucu sorusu cevabı: Devre arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan futbolcu kimdir biliyor muyuz?

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve her yarışma da yüzbinlerce kişiyi ekran başına toplamayı başaran Hadi ipucu soruları vatandaşlar tarafından yarışma öncesi araştırılmaya devam ediliyor. Yarışmaya katılacak bireyler, program öncesi kendilerine avantaj sağlamak için arama motoru üzerinden 'Hadi İpucu sorusu cevabı' kelimesini araştırıyorlar. Bugün, saat 22.00'da yayınlanacak Hadi bilgi yarışmasının ipucu sorusu 'Türk ve Alman milli takımlarının çeşitli yaş kategorilerinde yer almış, bu sezon devre arasında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan futbolcu kimdir biliyor muyuz?' oldu. Peki bu sorunun cevabı ne? İşte 23 Şubat Hadi İpucu sorusu cevabı...

23 ŞUBAT 22.00 HADİ İPUCU SORUSU CEVABI

23 Şubat 22.00 'Hadi ipucu sorusu' cevabını diğer sayfada bulabilirsiniz...

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23 Şubat Hadi İpucu sorusu cevabı: Devre arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan futbolcu kimdir biliyor muyuz?
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