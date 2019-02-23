Japon İmparatoru Akihito hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Japon İmparatoru Akihito hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 23.2.2019 22:37
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Japon İmparatoru Akihito hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorusu ve cevabı...