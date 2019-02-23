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Japon İmparatoru Akihito hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Japon İmparatoru Akihito hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 23.2.2019 22:37
Japon İmparatoru Akihito hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Japon İmparatoru Akihito hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorusu ve cevabı...

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Japon İmparatoru Akihito hakkındaki ifadelerden hangisi doğrudur?
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