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Japonya’ya ilk giden Avrupalılar kimlerdir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Japonya’ya ilk giden Avrupalılar kimlerdir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 23.2.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 22:00
Japonya’ya ilk giden Avrupalılar kimlerdir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Japonya'ya ilk giden Avrupalılar kimlerdir? sorusu ve cevabı...

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Japonya’ya ilk giden Avrupalılar kimlerdir?
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