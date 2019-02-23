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Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?
Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?* sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 23.2.2019 23:03
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır? sorusu ve cevabı...