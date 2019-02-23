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Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?* sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 23.2.2019 23:03
Osmanlı Devleti'nde, adı kul anlamına gelen abd ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır? sorusu ve cevabı...

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Osmanlı Devleti'nde, adı "kul" anlamına gelen "abd" ifadesiyle başlayan kaç padişah vardır?
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