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Osmanlı Devleti’nde ilk defa 1980’larda tanınan hakka göre yabancıların neresi haricinde mülk edinmelerine izin verilmiştir?
Osmanlı Devleti’nde ilk defa 1980’larda tanınan hakka göre yabancıların neresi haricinde mülk edinmelerine izin verilmiştir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı Devleti’nde ilk defa 1980’larda tanınan hakka göre yabancıların neresi haricinde mülk edinmelerine izin verilmiştir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 23.2.2019 22:45
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti'nde ilk defa 1980'larda tanınan hakka göre yabancıların neresi haricinde mülk edinmelerine izin verilmiştir? sorusu ve cevabı...