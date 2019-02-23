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Pabıt, tolak , havsak ,hingiç, holusu, keşne, genek, dumbak, kıllı kozak gibi adlar verilen hangisidir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Pabıt, tolak , havsak ,hingiç, holusu, keşne, genek, dumbak, kıllı kozak gibi adlar verilen hangisidir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 23.2.2019 23:34
Pabıt, tolak , havsak ,hingiç, holusu, keşne, genek, dumbak, kıllı kozak gibi adlar verilen hangisidir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Pabıt, tolak , havsak ,hingiç, holusu, keşne, genek, dumbak, kıllı kozak gibi adlar verilen hangisidir? sorusu ve cevabı...

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Pabıt, tolak , havsak ,hingiç, holusu, keşne, genek, dumbak, kıllı kozak gibi adlar verilen hangisidir?
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