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Pabıt, tolak , havsak ,hingiç, holusu, keşne, genek, dumbak, kıllı kozak gibi adlar verilen hangisidir?
Pabıt, tolak , havsak ,hingiç, holusu, keşne, genek, dumbak, kıllı kozak gibi adlar verilen hangisidir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Pabıt, tolak , havsak ,hingiç, holusu, keşne, genek, dumbak, kıllı kozak gibi adlar verilen hangisidir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 23.2.2019 23:34
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Pabıt, tolak , havsak ,hingiç, holusu, keşne, genek, dumbak, kıllı kozak gibi adlar verilen hangisidir? sorusu ve cevabı...