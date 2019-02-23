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Son dakika haber: sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi!

'dan tek celsede boşanması magazin gündemine son dakika olarak düşen , boşanmanın ardından yeni sevgilisiyle görüntülenmişti. Aldığı nafaka ile gündemi uzun süre meşgul eden Şeyma Subaşı verdiği özel röportajda özel hayatına dair tüm sorulara cevap vermişti. Yeniden İtalya'ya giden Subaşı soluğu sevgilisi 'nın yanında aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ikili aynı yatakta çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Giriş Tarihi: 23.2.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 10:41
Son dakika haber: Şeyma Subaşı sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi!

Geçen yılın son aylarında ile boşanan yeni bir aşka yelken açmıştı. Boşanma sonrası hemen yeni sevgilisiyle samimi pozları çıkan Subaşı magazin gündemine son dakika olarak düşmüştü.

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Son dakika haber: Şeyma Subaşı sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi!
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