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Yasalara göre, avlanabilmesi için bir hamsinin boyunun en az kaç cm(santimetre) olması gerekir?
Yasalara göre, avlanabilmesi için bir hamsinin boyunun en az kaç cm(santimetre) olması gerekir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Yasalara göre, avlanabilmesi için bir hamsinin boyunun en az kaç cm(santimetre) olması gerekir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 23.2.2019 22:03Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 22:04
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Yasalara göre, avlanabilmesi için bir hamsinin boyunun en az kaç cm(santimetre) olması gerekir? sorusu ve cevabı...