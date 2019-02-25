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"246 peynir çeşidine sahip bir ülkeyi nasıl yönetebilirsiniz ki?" sözü kime aittir?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve "246 peynir çeşidine sahip bir ülkeyi nasıl yönetebilirsiniz ki?" sözü kime aittir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "246 peynir çeşidine sahip bir ülkeyi nasıl yönetebilirsiniz ki?" sözü kime aittir? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 25.2.2019 21:13 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 21:14
246 peynir çeşidine sahip bir ülkeyi nasıl yönetebilirsiniz ki? sözü kime aittir?

"246 peynir çeşidine sahip bir ülkeyi nasıl yönetebilirsiniz ki?" sözü kime aittir?

a) Marie Antoniette

b) Charles de Gaulle

c) Napoleon Bonaparte

d) XIV. Louis

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"246 peynir çeşidine sahip bir ülkeyi nasıl yönetebilirsiniz ki?" sözü kime aittir?
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