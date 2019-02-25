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5 Aralık 1927'de tedavüle çıkan, Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir?
5 Aralık 1927'de tedavüle çıkan, Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 5 Aralık 1927'de tedavüle çıkan, Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 5 Aralık 1927'de tedavüle çıkan, Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 25.2.2019 21:33Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 21:52
5 Aralık 1927'de tedavüle çıkan, Cumhuriyet Döneminin ilk kağıt paralarının üzerindeki yazılar hangi iki dildedir?