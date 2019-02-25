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22. bölüm fragmanında şoke eden gerçek!

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova'nın 22. bölüm fragmanında Züleyha, Adnan ile ilgili gerçeği Demir'e söylüyor. Gerçeklerin ortaya çıkacağı yeni bölümü izleyiciler heyecanla bekliyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 22. bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 25.2.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 11:53
Bir Zamanlar Çukurova 22. bölüm fragmanında şoke eden gerçek!

ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm fragmanını yayınladı. Perşembe akşamları izleyici ile buluşan dizinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak.

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Bir Zamanlar Çukurova 22. bölüm fragmanında şoke eden gerçek!
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