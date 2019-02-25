En iyi yönetmen seçilen Alfonso Cuaron kimdir? Alfanso Cuaron'ın biyografisi

91'inci Akademi Ödülleri'nde, Meksika ve ABD ortak yapımı olan 10 dalda Oscar'a aday gösterilen 'Roma' filmi 'Yabancı Dilde En İyi Film' ve 'En İyi Sinematografi' ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca filmin yönetmeni Alfonso Cuaron da 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı. Bu gelişmenin ardından Alfonso Cuaron'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuaron'ın biyografisi...
Giriş Tarihi: 25.2.2019 12:11Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 12:30
Tam adı Alfonso Cuarón Orozco olan yönetmen, 1961 yılında Meksika'nın başkenti Meksiko'da dünyaya geldi. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Alfonso Cuaron, bu ödülü alan ilk Latin Amerika kökenli isimdir.