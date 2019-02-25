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En seçilen kimdir? 'ın biyografisi

91'inci 'nde, ve ABD ortak yapımı olan 10 dalda Oscar'a aday gösterilen 'Roma' filmi 'Yabancı Dilde En İyi Film' ve 'En İyi Sinematografi' ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca filmin yönetmeni da 'En ' ödülünü kazandı. Bu gelişmenin ardından Alfonso Cuaron'ın kim olduğu merak konusu oldu. İşte, Oscar ödüllü yönetmen Alfonso Cuaron'ın biyografisi...

Giriş Tarihi: 25.2.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 12:30
En iyi yönetmen seçilen Alfonso Cuaron kimdir? Alfanso Cuaron'ın biyografisi

Tam adı Alfonso Cuarón Orozco olan yönetmen, 1961 yılında Meksika'nın başkenti Meksiko'da dünyaya geldi. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yönetmen' ödülünü kazanan Alfonso Cuaron, bu ödülü alan ilk Latin Amerika kökenli isimdir.

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En iyi yönetmen seçilen Alfonso Cuaron kimdir? Alfanso Cuaron'ın biyografisi
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