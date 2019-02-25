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Hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası’nı kazanmış olan tek futbol milli takımı hangisidir?
Hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası’nı kazanmış olan tek futbol milli takımı hangisidir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası’nı kazanmış olan tek futbol milli takımı hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası’nı kazanmış olan tek futbol milli takımı hangisidir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 25.2.2019 21:54Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 21:55
Hem kadınlarda hem de erkeklerde Dünya Kupası'nı kazanmış olan tek futbol milli takımı hangisidir?