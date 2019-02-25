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Her yıl ''Sivrisinek Festivali'' düzenlenen ve 2013'te bir kişiye 100'den fazla yerinden ısırıldığı için ödül verilen şehir hangi ülkededir?
Her yıl ''Sivrisinek Festivali'' düzenlenen ve 2013'te bir kişiye 100'den fazla yerinden ısırıldığı için ödül verilen şehir hangi ülkededir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Her yıl ''Sivrisinek Festivali'' düzenlenen ve 2013'te bir kişiye 100'den fazla yerinden ısırıldığı için ödül verilen şehir hangi ülkededir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 25.2.2019 20:42Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 20:47
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Her yıl ''Sivrisinek Festivali'' düzenlenen ve 2013'te bir kişiye 100'den fazla yerinden ısırıldığı için ödül verilen şehir hangi ülkededir? sorusu ve cevabı...