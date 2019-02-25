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Her yıl ''Sivrisinek Festivali'' düzenlenen ve 2013'te bir kişiye 100'den fazla yerinden ısırıldığı için ödül verilen şehir hangi ülkededir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Her yıl ''Sivrisinek Festivali'' düzenlenen ve 2013'te bir kişiye 100'den fazla yerinden ısırıldığı için ödül verilen şehir hangi ülkededir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 20:47
Her yıl ''Sivrisinek Festivali'' düzenlenen ve 2013'te bir kişiye 100'den fazla yerinden ısırıldığı için ödül verilen şehir hangi ülkededir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Her yıl ''Sivrisinek Festivali'' düzenlenen ve 2013'te bir kişiye 100'den fazla yerinden ısırıldığı için ödül verilen şehir hangi ülkededir? sorusu ve cevabı...

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Her yıl ''Sivrisinek Festivali'' düzenlenen ve 2013'te bir kişiye 100'den fazla yerinden ısırıldığı için ödül verilen şehir hangi ülkededir?
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