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’nin ilk altın sikkesi olan “sultani” hangi padişah döneminde basılmıştır?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve ’nin ilk altın sikkesi olan “sultani” hangi padişah döneminde basılmıştır? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 20:39 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 20:41
Osmanlı Devleti’nin ilk altın sikkesi olan “sultani” hangi padişah döneminde basılmıştır?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti'nin ilk altın sikkesi olan "sultani" hangi padişah döneminde basılmıştır? sorusu ve cevabı...

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Osmanlı Devleti’nin ilk altın sikkesi olan “sultani” hangi padişah döneminde basılmıştır?
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