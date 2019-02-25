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Osmanlı Devleti’nin ilk altın sikkesi olan “sultani” hangi padişah döneminde basılmıştır?
Osmanlı Devleti’nin ilk altın sikkesi olan “sultani” hangi padişah döneminde basılmıştır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı Devleti’nin ilk altın sikkesi olan “sultani” hangi padişah döneminde basılmıştır? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 25.2.2019 20:39Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 20:41
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı Devleti'nin ilk altın sikkesi olan "sultani" hangi padişah döneminde basılmıştır? sorusu ve cevabı...