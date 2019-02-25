Size “Şu anda Afrika Boynuzu’ nun ucundayım” diyen arkadaşınız hangi ülkededir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Size “Şu anda Afrika Boynuzu’ nun ucundayım” diyen arkadaşınız hangi ülkededir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 25.2.2019 20:53Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 21:05
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Size "Şu anda Afrika Boynuzu' nun ucundayım" diyen arkadaşınız hangi ülkededir? sorusu ve cevabı...