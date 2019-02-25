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Size “Şu anda Afrika Boynuzu’ nun ucundayım” diyen arkadaşınız hangi ülkededir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Size “Şu anda Afrika Boynuzu’ nun ucundayım” diyen arkadaşınız hangi ülkededir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 25.2.2019 20:53 Güncelleme Tarihi: 25.2.2019 21:05
Size “Şu anda Afrika Boynuzu’ nun ucundayım” diyen arkadaşınız hangi ülkededir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Size "Şu anda Afrika Boynuzu' nun ucundayım" diyen arkadaşınız hangi ülkededir? sorusu ve cevabı...

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Size “Şu anda Afrika Boynuzu’ nun ucundayım” diyen arkadaşınız hangi ülkededir?
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