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oyuncuları kimler? Çarşı Pazar filmi nerede çekildi?

filmi, günün en çok araştırılan filmleri arasında öne çıkıyor. Başrollerinde Erdem Yener, Ayhan Taş, Elif Nur Kerkük, İlker Aksum'un yer aldığı film, komedi sahneleri ile vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Çarşı Pazar filmi nerede çekildi ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, , konusu ve diğer detaylar...

Giriş Tarihi: 27.2.2019 13:46
Çarşı Pazar oyuncuları kimler? Çarşı Pazar filmi nerede çekildi?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Çarşı Pazar filmi dikkat çekiyor. Sıla Çetindağ , Murat Kepez , Eray Akyamaner , Uğur Güvercin tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Muharrem Gülmez'in yaptığı film, komedi türüyle öne çıkıyor.

Çarşı Pazar oyuncu kadrosunda ise, Erdem Yener, Ayhan Taş, İlker Aksum, Tarık Papuçcuoğlu, Muharrem Gülmez ve Emin Olcay gibi isimler bulunuyor.

ÇARŞI PAZAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çarşı Pazar filminin çekimleri Tokat merkezde ve Niksar ilçesinde gerçekleştirildi.

ÇARŞI PAZAR KONUSU

Kahraman, geçimini aile büyükleriden kalan hamamda kese yaparak kazanmaya çalışmaktadır. Oldukça iyi yürekli bir tellak olarak tanınan Kahraman'ın işleri Tuncay yüzünden tehlikeye girer. Varlıklı bir müteahhit olan Tuncay, İstanbul'dan gelmiştir ve Kahraman'ın ekmek kapısı olan hamamı, içinde bulunduğu çarşıyla birlikte yıkmak ister. Amacı yıkılan yere alışveriş merkezi yapmaktır. Esnaftan hiç anlaşamadığı Cemil bunu Kahraman'ın işini bozmak için fırsat bilir ve Tuncay'la işbirliği yapmaya karar verir. Cemil, esnafı da ikna ederek alışveriş merkezi için destak toplamaya çalışır. Kahraman, Tuncay'a inanmamakta ısrarlıyken, diğer yandan da başı babasından kalan borçlarla büyük derttedir. Borcunu ödemek için tek yol, hamama daha fazla müşteri çekmektir. Eğer yeterli parayı toplayamazsa hamam elinden gidecektir. Parayı bulmak için elinden geleni yapan Kahraman, bu sırada Bahar adında bir tarih öğretmeniyle tesadüf eseri tanışır ve birlikte hamamı kurtarmak için kolları sıvarlar.

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