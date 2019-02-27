Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi? Unutursam Fısılda oyuncuları kimler, konusu ne?

Günün arama en çok arananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Unutursam Fısılda filmi dikkat çekiyor. Senaryosu Çağan Irmak tarafından yazılan filmin yönetmen koltuğunda da aynı isim oturuyor. Birbirinden duygu yüklü dram sahneleri ile beğenileri kazanan Unutursam Fısılda filmi, müzikal sahneleri ile de gönüllerde adeta taht kurdu. Peki, Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi?

Unutursam Fısılda oyuncu kadrosunda ise, Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Işıl Yücesoy, Kerem Bürsin ve Hümeyra gibi isimler bulunuyor.

UNUTURSAM FISILDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

UNUTURSAM FISILDA KONUSU

Küçük bir kasabada kalbinin en derinine sakladığı hayalleri, Tarık'a duyduğu aşkla ortaya çıkaran Ayperi, İstanbul'da ulaşacağı şöhret yolunda da yalnız kalmıyor.

Bir zamanlar duvarını süslediği posterler, satır satır okuduğu müzik dergileri ve büyük bir hayranlıkla dinlediği plaklar artık hep Ayperi'dir. Kendisinden uzak gördüğü ama içten içe imrendiği müzik ve şöhret dolu hayat, Ayperi'nin güçlü sesi, Tarık'ın besteleri, Erhan'ın desteğiyle gerçeğe dönüşür.