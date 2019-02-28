Hadi ipucu sorusu cevabı: Pac-Man oyununun özellikleri nelerdir? Pac-Man hayaletler

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün ilk Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru " Pac-Man oyununun özellikleri nelerdir? ve Pac-Man hayaletlerin özellikleri" şeklinde özetleyebiliriz. Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

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İpucumuz 1980 yılında piyasayı sürülmüş ve kısa sürede popüler olmuş klasik bir oyundan geliyor... Pac-man'i duymayan veya oynamayan var mı aramızda hadiciler? Peki oyundaki korkulu rüyamız olan hayaletler hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

İşte bugünkü Hadi ipucu sorusunun cevabı...