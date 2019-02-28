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ipucu sorusu cevabı: Pac-Man oyununun özellikleri nelerdir? Pac-Man hayaletler

Bugünün yeni ipucu sorusu Pac-Man oyunu ile ilgili! Türkiye'nin sevilen bilgi yarışması Hadi'de öğrenerek kazanma heyecanı devam ediyor. Bugün için de merakla beklenen yeni ipucu sorusu az önce Hadi resmi Instagram hesabından paylaşıldı. Soruyu şu şekilde özetleyebiliriz: "Pac-Man oyununun özellikleri nelerdir? Pac-Man hayaletlerin hakkında bilgiler nelerdir?" Hadi'nin yeni yarışması bugün 19.30'da yarışmacılarla olacak! İşte Hadi'nin bugünkü yarışması ile ilgili detaylar, Pac-Man oyununun özellikleri nelerdir? sorusunun yanıtı Pac-Man hayaletler ile ilgili bilgiler...

Giriş Tarihi: 28.2.2019 15:55 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 15:55
Hadi ipucu sorusu cevabı: Pac-Man oyununun özellikleri nelerdir? Pac-Man hayaletler

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün ilk Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru " Pac-Man oyununun özellikleri nelerdir? ve Pac-Man hayaletlerin özellikleri" şeklinde özetleyebiliriz. Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi Gamer Vestel'in katkılarıyla bu akşam 19.30'da!
Ödül Vestel'den 10.000 TL
İpucumuz 1980 yılında piyasayı sürülmüş ve kısa sürede popüler olmuş klasik bir oyundan geliyor... Pac-man'i duymayan veya oynamayan var mı aramızda hadiciler? Peki oyundaki korkulu rüyamız olan hayaletler hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

İşte bugünkü Hadi ipucu sorusunun cevabı...

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Hadi ipucu sorusu cevabı: Pac-Man oyununun özellikleri nelerdir? Pac-Man hayaletler
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