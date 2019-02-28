Hadi ipucu sorusu: Hakan Muhafız dizisi oyuncuları - Hakan Muhafız dizisi sadıklardan birini canlandıran oyuncu kimdir?

Hadi'de bugünün eğlenceli konusu Hakan: Muhafız dizisinin oyuncuları ile ilgili! Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (28 Şubat Perşembe) ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Hakan Muhafız dizisi sadıklardan birini canlandıran oyuncu kimdir?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi ipucu için yapılan paylaşım şu şekilde:

hadi magazin bugün 13.15'te!

Herkes ne kadar dizi seviyor sevgili hadiciler??? Bugünkü ipucumuz oldukça popüler olan bir diziden geliyor.???? Hakan Muhafız dizisine ne kadar hakimiz? İzleyenler sadıklardan haberdardır zaten. Peki ya sadıklardan birini canlandıran oyuncu desek?

İşte bugünkü ikinci Hadi ipucu cevabı!