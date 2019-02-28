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Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul belli oldu mu? 27 Şubat Çarşamba reyting sonuçları...

Çarşamba akşamlarının fenomen dizileri Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz yine dün akşama damga vurdu. Diziseverler büyük bir ilgiyle 27 Şubat Çarşamba konusunda araştırmalara başladı. 137. bölümüyle yoluna devam eden Diriliş Ertuğrul reyting sonuçlarında yine ilk sırada mı? ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçlarında ne durumda? İşte son durum...

Giriş Tarihi: 28.2.2019 08:50
Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları belli oldu mu? 27 Şubat Çarşamba reyting sonuçları...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz izleyicileri tarafından da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sen Anlat Karadeniz 42. bölümüyle oldukça beğeni aldı. 27 Şubat Çarşamba akşamları reyting sonuçlarında büyük bir rekabet söz konusu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrollerinde bilindiği gibi Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Cengiz Çoşkun, Nurettin Sönmez, İlker Aksum ve Hülya Darcan yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz'in başrollerinde ise Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman ve Sinan Tuzcu yer alıyor.

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Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları belli oldu mu? 27 Şubat Çarşamba reyting sonuçları...
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