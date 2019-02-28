Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul reyting sonuçları belli oldu mu? 27 Şubat Çarşamba reyting sonuçları...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz reyting sonuçları izleyicileri tarafından da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sen Anlat Karadeniz 42. bölümüyle oldukça beğeni aldı. 27 Şubat Çarşamba akşamları reyting sonuçlarında büyük bir rekabet söz konusu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrollerinde bilindiği gibi Engin Altan Düzyatan, Hande Soral, Cengiz Çoşkun, Nurettin Sönmez, İlker Aksum ve Hülya Darcan yer alıyor. Sen Anlat Karadeniz'in başrollerinde ise Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman ve Sinan Tuzcu yer alıyor.