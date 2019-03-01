Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit oyuncuları kimler? Kurtuluş Günü 2 filmi konusu ne?

Günün en çok arananlarını içeren trend listesinde Amerikan yapımı Kurtuluş Günü 2 filmi dikkat çekiyor. Kurtuluş Günü 2, 24 Haziran 2016'da gösterime girmiş olan ABD yapımı bilim kurgu filmidir. Roland Emmerich tarafından yönetilen 1996 yapımı Oscar Ödüllü Kurtuluş Günü'nün devamıdır. İlk filmin 20 yıl ardından gelen devam filminin yönetmenliğini bir kez daha Emmerich üstlenirken oyuncu kadrosunda Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Charlotte Gainsbourg, Joey King ve Vivica A. Fox gibi isimler bulunuyor. Bu filmde Will Smith oynamamıştır çünkü onun karakteri (Steven Hiller), birinci ve ikinci film arasında bir hibrid uçağı test ederken bir arıza nedeniyle ölmüştür.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT KONUSU

Kurtuluş Günü'nün üzerinden 20 yıl geçmiştir ve tüm dünya devletleri birlikte çok daha gelişmiş bir savunma sistemini kullanmaktadır. Hatta Ay'a da bir üs yapılmıştır. Ancak mağlup olmalarından hemen önce uzaya yardım çağrısı yapan yaratıkların çağrısı alınmıştır ve uzaylılar bu sefer çok daha güçlü bir şekilde yeniden dünyaya saldıracaktır. Dünyanın geleceği, bir grup insanın göstereceği kahramanlıklarka belirlenecektir.

KURTULUŞ GÜNÜ: YENİ TEHDİT OYUNCULARI

Kurtuluş Günü 2: Yeni Tehdit filminin oyuncu kadrosunda ise Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Maika Monroe, Jessie T. Usher, Travis Tope, William Fichtner gibi isimler de bulunuyor.