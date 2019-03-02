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Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için ne ad verilir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için ne ad verilir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 2.3.2019 22:19 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 22:19
Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir? sorusu ve cevabı...

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Bir çizimin oranları bozulmadan daha küçük veya daha büyüğünün çizilmesi için kullanılan araca ne ad verilir?
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