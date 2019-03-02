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Geçtiğimiz yıl, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen plaj nerededir?
Geçtiğimiz yıl, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen plaj nerededir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Geçtiğimiz yıl, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen plaj nerededir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Geçtiğimiz yıl, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen plaj nerededir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 2.3.2019 23:39Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 23:39
Geçtiğimiz yıl, denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen plaj nerededir?
a)Van Gölü b)Salda Gölü c)Tuz Gölü d)Beyşehir Gölü