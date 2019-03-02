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Genellikle kısaltması bilinen ve açılımı Türkçede “Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü” anlamına gelen bilgisayar terimi hangisidir? Sorusunun cevabı nedir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Genellikle kısaltması bilinen ve açılımı Türkçede “Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü” anlamına gelen bilgisayar terimi hangisidir? Sorusunun cevabı nedir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 2.3.2019 21:25 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 21:43
Genellikle kısaltması bilinen ve açılımı Türkçede “Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü” anlamına gelen bilgisayar terimi hangisidir? Sorusunun cevabı nedir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Genellikle kısaltması bilinen ve açılımı Türkçede "Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü" anlamına gelen bilgisayar terimi hangisidir? Sorusunun cevabı nedir? sorusu ve cevabı...

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Genellikle kısaltması bilinen ve açılımı Türkçede “Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü” anlamına gelen bilgisayar terimi hangisidir? Sorusunun cevabı nedir?
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