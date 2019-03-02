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Genellikle kısaltması bilinen ve açılımı Türkçede “Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü” anlamına gelen bilgisayar terimi hangisidir? Sorusunun cevabı nedir?
Genellikle kısaltması bilinen ve açılımı Türkçede “Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü” anlamına gelen bilgisayar terimi hangisidir? Sorusunun cevabı nedir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Genellikle kısaltması bilinen ve açılımı Türkçede “Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü” anlamına gelen bilgisayar terimi hangisidir? Sorusunun cevabı nedir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 2.3.2019 21:25Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 21:43
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Genellikle kısaltması bilinen ve açılımı Türkçede "Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü" anlamına gelen bilgisayar terimi hangisidir? Sorusunun cevabı nedir? sorusu ve cevabı...