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Hangi erkek tenisçi, olimpiyatlarda tekler kategorisinde altın madalya kazanamamıştır?
Hangi erkek tenisçi, olimpiyatlarda tekler kategorisinde altın madalya kazanamamıştır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangi erkek tenisçi, olimpiyatlarda tekler kategorisinde altın madalya kazanamamıştır? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 2.3.2019 22:25
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi erkek tenisçi, olimpiyatlarda tekler kategorisinde altın madalya kazanamamıştır? sorusu ve cevabı...